近幾年網路上冒出不少時空旅人，分享未來即將發生的事情，往往都會引發網友關注。一名自稱來自2714年的時空旅人在抖音透露，從今（11）日將出現持續1至2週的英仙座流星雨，期間還有外星人趁機造訪地球，準備展開一場星際大戰。

根據《Ladbible》報導，一名自稱來自2714年的時空旅人@aesthetictimewarper在抖音（TikTok）表示，北半球將於8月11日出現持續1至2週的英仙座流星雨，且在眾多流星中，會有一顆看起來與其他流星不同，因為這是一艘即將登陸地球的太空船。

@aesthetictimewarper提到，太空船登陸地球是為了之後的星際大戰「諾齊克」（Nozic War）做準備，但他並未解釋「諾齊克星際戰爭」的意思，從其他部影片可知，他曾提到2023年外星人會陸續滲入各國政府，為諾齊克星際戰爭做準備，而這一場戰爭將於2025年開打，人類將在戰役中險勝，但也為此付出龐大代價。

時空旅人的影片曝光後，多數人對他的說法保持懷疑態度，因為天文愛好者都知道，每年這一段時間將會出現英仙座流星雨，且在流星雨降臨前後，天空會出現明亮火球，宛如外星異象。而在台灣也能看到英仙座流星雨，最佳觀賞時間落在8月12日晚間10時至13日天亮前，是今年最壯觀的大型流星雨。