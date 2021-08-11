義大利一名工人日前在使用釘槍時不小心失手，竟將一根長達1.8公分的釘子射進下體內，讓他十分痛苦，被緊急送往醫院，然而傷口實在太不明顯，醫生不管怎麼找都找不到釘子的蹤影，所幸最後在超音波幫助下才終於進行手術，順利將這根釘子取出。

根據《每日郵報》報導，義大利一名27歲男子在當地某工廠上班，過程中因為釘槍操作失誤，意外將長達1.8公分的釘子射進下體內，隨後被緊急送往醫院，然而釘槍造成的傷口位置過小且十分隱密，醫生檢查許久都沒有發現，不知道該從何下手，只能不斷看著男子痛苦地哀號卻束手無策。

最終醫生決定讓男子照超音波，並在他的右側睪丸處發現一根白色的條狀物體，懷疑可能就是釘子本尊，於是急忙將男子送進手術室中，果真成功將釘子取出，手術過程中還發現，這根釘子卡在睪丸頂部和陰莖之間，但幸運的是男子的輸精管沒有受到任何嚴重的永久性傷害，在手術結束後第二天就順利出院，返家休養。

對此貝肯醫院（Beacon Hospital）兒童與青少年泌尿外科醫生奧凱莉（Fardod O'Kelly）指出，這名義大利工人非常幸運，因為釘子和其造成的衝擊力可能會使睪丸破裂，導致他必須切除睪丸，這次意外也沒有傷及他的尿道，否則將需要進行一場大手術，還會留下驚人的傷疤，另外釘子卡住的位置和股動脈非常接近，如果當初的角度稍微偏了一點，就可能造成不堪設想的後果。