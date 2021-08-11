不久前，東京奧運現代五項的馬術項目比賽上，才發生馬兒不願配合跳過障礙，讓選手痛失金牌的事件，近日一名實戰經驗相當豐富的騎師，也因為在比賽場上意外被馬兒撞暈，使他原本即將到手的冠軍拱手讓人。

根據外國媒體綜合報導，來自義大利的50歲騎師戴圖理（Frankie Dettori），過去曾四度獲得最佳騎師獎，也在多項國際賽馬比賽中獲得冠軍，成績備受肯定。日前他帶著血統純正、在歐洲比賽中實力相當堅強的賽馬「鈴兒花」（Campanelle）前往法國參加紀爾斯大賽（Prix Maurice de Gheest），讓外界十分期待他們的組合及賽場上的表現，不少人更認為他們就是最佳的冠軍組合。

不過，比賽即將開始之前，鈴兒花的情緒疑似十分不穩定，在柵門打開的當下，牠突然興奮的向上一跳，後腦勺直接撞上戴圖理的頭部，造成戴圖理瞬間被撞暈在馬背上，久久無法恢復意識，等回過神時已追不上其他選手，成績也因此一落千丈成為最後一名。

比賽結束後，戴圖理受訪時表示，在美國比賽前通常會有一隻體型較小的馬兒，帶領賽馬前往比賽柵門前，可以幫助賽馬穩定情緒感到安定，但在法國卻不允許這麼做，鈴兒花才會感到心煩意亂。但戴圖理沒有因此灰心，接下來他會等鈴兒花狀況良好時重新制定新的訓練計畫，讓鈴兒花能在下個賽場上好好發揮實力。