夏天炙熱難耐，民眾會吃清涼食物消暑，除了冰品之外，豆花也是首選甜品之一，不過日前就有網友不禁好奇，傳統豆花應該要搭配糖水還是豆漿才對味？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，炎炎夏日來碗豆花，再搭配一些碎冰，最是清涼消暑，不過他也不禁好奇「大家比較推薦加糖水還是加豆漿？還是有其他更推薦的呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「配花生牛奶～讚讚」、「黑糖水」、「個人偏愛鮮奶豆花再加一匙糖水」、「搭配綠豆湯蠻好吃的」。

不過全場一面倒推薦「豆漿」最對味，「加豆漿才有香氣」、「豆漿才能烘托出豆香，相得益彰；糖水的甜味只會蓋過豆花的香氣」、「糖水會膩，豆漿不會」。

更有老饕直言，豆花搭配豆漿是嘉義當地的傳統吃法，「到嘉義才知道有人吃豆花加豆漿」、「在嘉義唸完大學回台北的後遺症，就是豆花不是加豆漿就不想吃」、「嘉義的豆花都是豆漿湯底，不是糖水」。