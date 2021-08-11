英國蘇格蘭一名女子日前帶狗散步時，正好遇到暴雨，當時整條道路都被大水淹沒，儘管自己也身處水裡，但她發現有一名駕駛受困水中，她便立即上前幫忙推車，有趣的是，女子的愛犬看到後也有樣學樣，伸出腳掌跟著主人一起推，溫馨畫面被拍下後在網路上瘋傳。

根據《每日郵報》報導，蘇格蘭部分地區與北愛爾蘭近日出現強烈豪雨，英國當局也發布警告，叮囑民眾要為降雨與洪水做好準備。蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）一名33歲女子吉利斯（Lori Gillies），日前與愛犬「帕克（Puck）」外出散步時，正巧遇到暴雨，發現有一名駕駛受困淹水中。

吉利斯不顧大雨已淹到腰部，她立即跑過去幫忙，站在車後試圖將車子推至高處，有趣的是，她的愛犬看到主人的舉動後，似乎很擔心主人的安危，便游到她的身邊，伸出爪子幫忙一起推車。這一幕溫馨的景象被附近民眾拍下，並分享至網路上，不少人看到後都非常感動，這段溫馨影片目前累積23萬觀看次數。

而吉利斯之後透過朋友，才得知自己的推車身影被拍下，不少人都大讚他們非常善良，吉利斯對此表示，她從未想過會發生如此嚴重的淹水狀況，「我做了一件好事非常開心，幸好有帕克在我身旁幫忙，車子很快就脫困了」，她更大讚帕克是全世界最優秀的狗，之後她也為愛犬準備一頓豐盛晚餐作為犒賞。