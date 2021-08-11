照顧嬰兒不是件容易的事情，不只人類會感到疲憊，連動物也覺得十分辛苦。外國一名飼主的黃金獵犬日前生了一窩小寶寶，生產完後又必須照顧孩子們，讓牠累得只能趴在地上休息，飼主的女兒似乎也明白愛犬有多辛苦，主動上前撫摸牠的頭部、給予親吻，溫馨的互動讓網友全都融化了。

根據《LaRepublica.pe》報導，這段影片由女網友「@Kacielynn21」在TikTok上分享，當時她們家的黃金獵犬瑪姬（Maggie）才剛生完一窩小寶寶不久，所以她特地在狗狗們休息的地方裝設監視器，方便她隨時注意瑪姬和小狗的狀況，沒想到7月8日早上查看監視器畫面時，卻發現了讓她十分感動的一幕。

只見畫面中她的女兒麥德森（Madison）來到狗窩旁邊，彎下腰觀察瑪姬的模樣，接著伸手撫摸牠的腦袋，瑪姬見小主人過來，也立刻抬起頭露出燦笑，接著麥德森親吻了一下瑪姬的頭，還溫柔地撫摸了其中一隻小狗，整個過程非常溫馨。

這段影片曝光後很快就引起網友熱議，截至目前為止觀看次數已經超過1440萬，許多人都被麥德森和瑪姬之間的溫暖互動給融化了，紛紛留言：「金毛是天使，小女孩也是天使」、「看到她親吻狗狗的腦袋，我就忍不住落淚了」、「發現小主人來的時候，狗狗笑得也太開心了吧！」、「看完這段影片以後，我的心靈都得到淨化了」。

不過也有人提醒，狗媽媽在生完小孩後會有本能的「護崽意識」，很可能會不自覺地攻擊任何想要靠近狗寶寶的人，因此千萬不要放孩子獨自和牠們相處，大人在面對生產完的狗媽媽時，也要特別小心注意，以免受傷。