月光灑路，紅磚延街，燈籠畫簷，點點成線，赤門古瓦，屋宅相鄰，那是老街特有的寧靜韻味。

但唯獨那個時刻，會在靜謐之上再披神祕，鄰里關窗閉戶，熄燈禁聲，路無人車，唯神鬼道人，西行而去。

那是送肉粽，一個古老的送煞習俗。

在彰化這一帶，上吊吊死不會直接說是吊死，而會說成綁肉粽，而送吊死鬼的儀式，就說成送肉粽。

近年已有不少媒體與文章紀錄過鹿港的送肉粽習俗，它很神祕，卻也某種程度的公開了，讓人認識了。

但其實這個習俗離鹿港人很近，也離鹿港人很遠。

近，近到發生在身邊；遠，遠到關門閉戶，不聞不問。

鹿港的孩子自小就被教導，遇到送肉粽不可出門，不論是學校晚自習，還是補習班上課，當天有送煞，學校都要提早放學生回家，生怕讓學生遇上了送煞隊伍。

我也在這種氛圍下長大，至今也不算見過送煞隊伍，只見過角頭廟設壇圍路、鍾馗隊伍送煞前淨街。通常也就在此時，就是送煞前，那些孩童就必定會被家中長輩領回家，就算是大人們，也會自己躲起避開。

那是不是送了煞，送了肉粽便從此無事太平？

不，總有例外的。

較出名的大概是鹿港王家宅子，這很多人知道，我就不再提了。

這次談到的，是較少人知道，在︿魔神仔﹀一回，茶桌上一位地方耆老說的：「真濟啦，講袂了，親像斜對面遐間，前後就吊四個了，送攏送袂了。」（很多啦，講不完，像斜對面那間，前後就上吊四個了，送都送不完。）的那間宅子。

其實那間宅子我很熟悉，那是我一個兒時玩伴的家。雖然他只在鹿港住了短暫時間就因故搬走，但那段時間我也是在那宅子進出頻繁的，所以對宅子的印象還算深刻。

那間屋子也位於老街上，格局相當簡單，只有一廳兩房，完全排列成直線，兩間房間由客廳進去的左側走道連通。

唯一特別的是第一間房間有兩扇門，一扇接走道，另一扇接客廳右側。走道往後走，後面有個小空地，再往後有個小廁所，洗衣煮飯都是在這空地的空間進行。

這樣的格局在老街裡算是小，住一家子四口實在克難勉強，但也還算精簡實用。

而這間看似平凡的屋子哪裡有問題？

問題在過了正廳後的第一間房間，那房間正位於這房子的正中間，那上頭是這間屋子的主梁。

傳統送肉粽，吊了人的是樹，就鋸樹送樹，吊了人的是梁，就鋸梁送梁。但若是主梁，要鋸那工程就過於浩大了，就只能退而求其次的送繩子，而問題就出在這。

「老一輩人說這樣送不乾淨。」

事情的發生，是我兒時玩伴一家都還未搬入之前，距今約三十年前，民國七○年代。

那時的租客是一對從外地來的年輕夫妻，夫妻恩愛，言行正常樂觀，平時與鄰居相處和睦，兩人都有著平凡的工作，可以說是相當平凡的兩個人。有段時間兩人卻突然消失，鄰人覺得奇怪，便與屋主打聽，屋主也覺得奇怪，拿了鑰匙開門查看，才發現原來夫妻兩人竟是雙雙自掛，在主梁下綁了兩個肉粽。

屋主嚇壞了，鄰人也嚇壞了，又連絡不上他們其他家人，是靠鄰里幫他們辦了後事。屋主還辦了送煞儀式，但主梁鋸不得，太過麻煩，所以當初只送繩子了事。

一年後這房子又租了出去，租給一個單身男子。男子是個工人，與鄰里也是有招呼有說笑，他住了一段時間，又是突然消失。鄰里通知屋主，屋主忐忑的前來查看，發現這男子也恰巧在主梁綁了肉粽。

送煞儀式再開，但一樣只送了繩子。

隔年，房子又租給了一個外地來的年輕單身男子。這男子雖沒有工作，卻也熱心助人，常去鄰里家串門，鄰里有些雜事，他總願意熱情幫手，所以鄰里也常送些吃食用品給他，是個熱心且樂觀的人。

他與鄰里混得極熟，鄰里有些事情說起來就比較不忌諱，提點了他這屋子並不乾淨，建議他搬走，還說能介紹其他屋子給他租，但那男子樂觀，聽聞這些事也不以為然，只是笑笑地說他會考慮看看。

但有些事卻不容人樂觀。

這次他也是突然無故消失了數周，鄰人擔心，便是再次通知了屋主。屋主也再次心懷忐忑，開門查看，果然又見那主梁下懸掛的身影。

三年綁四個肉粽，那得多凶？這下非鋸主梁不可，屋主與法師都定了主意。

那之後是浩大的工程，立鋼架撐起屋頂結構，與法師卸下主梁西送，送煞儀式罕見的謹慎龐大，而那新梁則是擇日再上。

但傳聞最毛骨悚然的是，卸下的主梁上頭可不止四處繩痕，是有著無數繩痕的一根絕世凶梁。

(本文摘自《茶桌異聞》/台灣東販)

【內容簡介】

為什麼有人修老屋要掀頂日曬，一曬三年？

為什麼有的商家，往往日落就收店，片刻不敢留？

為什麼送肉粽儀式總要鋸樹送樹，鋸梁送梁？

PTT飄板推爆經典系列

從最多人津津樂道的送肉粽，帶出過往鹿港的各界異聞

大家都不敢說的那些故事才真正恐怖

睡不著的夜晚，就斟一盞茶，聽茶行老闆說故事

談論鹿港異聞，大多數人直接想到的就是送肉粽了，因為這風俗特別，古老而神秘，自然被放大檢視了不少。

對鹿港人來說送肉粽的儀式，真的沒有什麼，畢竟是見多了，反倒是些其他說不清道不明的，才令人打從心底恐懼。

一九九○年代末，鹿港的觀光才正要開始盛行。

鹿港老房子多，故事多，奇怪的東西也多。

老屋子多，老故事就多。老東西多了，作怪的就多了。

那些事，鹿港人知道，外地人卻是不知。

本書集結鎮誌史料、及作者從老鹿港人口中打聽的故事，當中穿插有鹿港的民俗文化、過去景象與時代的記憶，努力的把老一輩口中的風景透過文字記錄下來。

【作者簡介】

殺豬的牛二

自小在茶桌邊打滾長大，回家鄉鹿港後成了一個茶行老闆，從PTT Marvel板開始，到粉專「牛二的異談茶席」，紅磚上、屋瓦下、花窗裡、茶桌邊，一路泡茶說鬼，沿路查找打聽更多的異聞故事。

這裡的文字是一場深刻的古蹟導覽，在這裡，除了磚瓦、人、還有無數的幽魂。祂們都沒有渡往彼岸，還在這裡等著生人訴說當年的故事。