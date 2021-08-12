鹿港地區的街道、庄頭、地區命名過去一直都是非常直白的，甚至直白到令人覺得有些許的不雅。

一些街道地區名直接看名字就能知道當時是在幹嘛的，功能性非常強。雖然歷經無數年，許多街道有合併與改名，但部分仍沿用至今。

例如整條街都賣米的就叫「米市街」，後改作美市街；不想把褲子弄溼，要去得脫褲子過河叫「脫褲庄」；整條街都賣杉木的叫「杉行街」；一條街有數間賣棺材的叫「板店街」；還有很有名的「摸乳巷」等等。

其實早在當初老街劃建時就已有人車分道、行人徒步區的觀念了，今「瑤林街」、「埔頭街」就是當初的人行道。

與之平行的「後車巷」就是當初規劃來收「中山路、瑤林街、埔頭街」的水肥，是一條專供水肥車與農戶來收水肥時通行的道路，這便是典型的人車分道。

這裡在鹿港有一句老話叫「鹿港人尚敢死，放屎換秫米」。（鹿港人最敢死，拉屎換糯米。）

說的是農人不定期來鹿港清理收取水肥做肥料，逢年過節還要回送鹿港人自家種的糯米做禮。

而在這「後車巷」中有幾處宅子都有些古怪，其中一間最為明顯，那間宅子只有一進，面朝後車巷，在我國小時是一間廟壇。

那廟壇相當怪異，從裡到外插滿了各種大小旗子。

壇主骨瘦如柴，總是打著赤膊，身上塗寫些赤紅的符字。除了他常出入外，也沒見過其他信眾，更沒見過他有其他友人出入。那人怪異，又不與人來往，廟壇常至深夜還起著法事，遠遠就能聽聞那壇主像念著咒似的吆喝，附近的人也都充滿疑惑跟恐懼，誰也不敢搭問。

一天，那廟壇突然消失，沒見事由、不聞風聲，廟壇、旗子一夜間清得一乾二淨，什麼也沒留下，就像不曾存在一樣。

某天在茶桌上，席上坐的是一位鹿港當地的地理仙，平常相多了陰陽宅風水，他也總說些令人理不清也聽不懂，雲裡霧裡的話。

大家談起了附近的人事物，便說到了那處宅子最近好像有意翻修，不知是要租還是要賣？

那地理仙一聽臉色稍變，就說了起來：「彼間厝，前一陣仔有請阮去看。」（那間房子，前一陣子有請我去看。）

父親問道：「遮爾拄好？阿這个厝主是有欲賣嗎？」（這麼剛好？這屋主有要賣嗎？）

地理仙搖搖頭：「遮阮就毋知，遐樓板、厝簷攏澳去了，剩壁爾爾，但是，彼間厝尚大的問題毋是遮的，古早怕是有服侍陰廟邪壇，當初又請無清氣……」（這我就不知道了，那樓板、屋頂都爛掉了，剩牆壁而已，但是這間屋子最大的問題不是這，早期怕是有供奉陰廟邪壇，當初又沒請乾淨……）

那地理仙搖搖頭便又開始說下去。

接著就是雲裡霧裡，東南西北、天地你我，我是怎樣也聽不明白更記不清楚了。

只是大約知道他說這宅子陰氣重，本身夾在窄巷大屋旁，難曬到陽光，又正對著一間中山路宅子的廁所，排穢之所在，於陰宅陽宅都是大凶。

又當初留下了不好的東西，聚陰難解，實在不宜住人，輕則敗運，重則損丁，要解，也許拆屋曬地能解。

事後聽聞的消息也正如那地理仙所說，屋主投資失利，兒子出了事，這才動了賣宅子的想法。

屋子整修時我去看了現場，才明白那地理仙說的曬不到太陽是怎麼回事。

施工時雖然把整個兩層樓屋子的屋頂與樓板都拆掉了，想曬曬太陽，破破晦氣，只留牆壁，但屋寬不夠，深也不夠。

太陽都被四周的建築擋住了，裡面竟然大多曬不到太陽，屋內陰涼至極，怕是夏天也不用開冷氣了。

聽說這屋子新的主人之後要開來做生意，也許人潮多陽氣旺了能解解。

而與這間相臨的另一間大宅，也是地方上小有名氣的「無清氣」（不乾淨）。

我小時候曾與鄰里的孩子們抱著探險的心態進去過一次，那時裡面就是個廢墟，廢木、破敗的家具、垃圾等堆了一堆，有個垃圾山般的庭院。屋內也差不了多少，同樣堆了無數雜物、垃圾，而且除了大門外，其他的窗戶都封得死死，屋內是昏暗陰涼。

這間老宅的寬度是尋常宅子的兩倍寬，自留了個小庭院，在古時已算大宅。

應該是當初建時考量了風水或什麼其他原因，沒正對後車巷，但這宅子卻也沒接到「瑤林街」，再往前是另一戶了，它的出入口只能開在側邊的巷子。

在地理仙說來，就是格局雖方正，卻走不了正氣，氣難入難出，久必囤陰，說不上大凶，只是維護麻煩，數十年必要拆瓦曬日。

而此宅鄰里是有謠傳故事的，謠言版本眾多。其一是說相傳此屋古時有個讀書人，因不得志，鬱鬱而終，於夜半時不時能聽見嘆氣聲，偶爾還能聽見那讀書人吟詩。

再一版本是古時曾有一女於此宅上吊，之後不時有鄰人在夜裡聽見宅內有女子念情詩，在思念情郎。

而這間大宅子荒廢數十年，近期也讓一個外地人買了去。

他確實掀頂曬日，還門戶大開了好一陣子，日夜點燈，讓它燈火通明。

一系列動作應是有人指點，還因為太過招搖而遭了賊，損失不少老物件。

屋子初整理好時我進去看過，那些堆積的廢棄物、雜物都消失了，屋子煥然一新，裡面整理得相當舒適，進門也不再感到陰涼。

那新屋主也是個愛老宅之人，整理得相當用心。

修整了庭院的樹木草皮，重買了屋內擺設，還擺放了我一直很懼怕的「紅眠床」，整體弄得古色古香，還擺了張茶桌，環境典雅清幽，相當適合在這飲茶。

只是好景不常，也才整修不足半年，便聽聞那屋主病了，回老家養病去，那宅子再次深鎖。

時而又有鄰里聽聞夜裡的男女吟詩聲。

(本文摘自《茶桌異聞》/台灣東販)

【內容簡介】

為什麼有人修老屋要掀頂日曬，一曬三年？

為什麼有的商家，往往日落就收店，片刻不敢留？

為什麼送肉粽儀式總要鋸樹送樹，鋸梁送梁？

PTT飄板推爆經典系列

從最多人津津樂道的送肉粽，帶出過往鹿港的各界異聞

大家都不敢說的那些故事才真正恐怖

睡不著的夜晚，就斟一盞茶，聽茶行老闆說故事

談論鹿港異聞，大多數人直接想到的就是送肉粽了，因為這風俗特別，古老而神秘，自然被放大檢視了不少。

對鹿港人來說送肉粽的儀式，真的沒有什麼，畢竟是見多了，反倒是些其他說不清道不明的，才令人打從心底恐懼。

一九九○年代末，鹿港的觀光才正要開始盛行。

鹿港老房子多，故事多，奇怪的東西也多。

老屋子多，老故事就多。老東西多了，作怪的就多了。

那些事，鹿港人知道，外地人卻是不知。

本書集結鎮誌史料、及作者從老鹿港人口中打聽的故事，當中穿插有鹿港的民俗文化、過去景象與時代的記憶，努力的把老一輩口中的風景透過文字記錄下來。

【作者簡介】

殺豬的牛二

自小在茶桌邊打滾長大，回家鄉鹿港後成了一個茶行老闆，從PTT Marvel板開始，到粉專「牛二的異談茶席」，紅磚上、屋瓦下、花窗裡、茶桌邊，一路泡茶說鬼，沿路查找打聽更多的異聞故事。

這裡的文字是一場深刻的古蹟導覽，在這裡，除了磚瓦、人、還有無數的幽魂。祂們都沒有渡往彼岸，還在這裡等著生人訴說當年的故事。