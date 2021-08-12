現代人生活忙碌，不少工作繁忙的父母都會將孩子送往托嬰中心，或是請專門的褓姆來家裡幫忙照顧，而大部分褓姆與男雇主之間都會保持一定的「安全距離」，但國外這位男雇主與褓姆的關係，不但能開玩笑、互相擁抱，男雇主甚至還會把褓姆「舉高高」，讓網友們全傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，一名TikTok帳號為「@raypo3」女網友瑞秋（Rachel），日前在社群平台上公開了一段影片。影片中，丈夫安德魯（Andrew）一回到家就舉起雙手站在道路中央，穿著粉色T桖與超級短褲的年輕褓姆莉茲（Lizzie Norton），先是將安德魯抱起，接著從遠方衝來快速的跳到安德魯的身上，讓安德魯將她像孩子一樣舉高，並且反覆這個動作好幾次，過程中安德魯的手還不時觸碰到莉茲的胸部，莉茲則是將手環繞在安德魯的脖子上，看起來互動相當曖昧、親密，兩人玩得不亦樂乎，而一旁的掌鏡者竟然就是瑞秋本人。

不過，仔細一看畫面中的莉茲，不僅外表亮麗還擁有凹凸有致的火辣身材，在她個人的TikTok上，還曾曬出穿著三點式比基尼的火辣影片，及各種清涼的穿搭，加上當天她還穿著一件超短的熱褲，讓影片公開後沒多久就吸引超過780萬人觀看，網友紛紛留言表示「男雇主與褓姆的互動太親密了」、「怎麼感覺有問題」、「你確定他們這樣沒關係？」、「妳應該要小心妳先生與褓姆的互動」。

瑞秋隨後也跳出來回覆網友們的擔心及質疑，大方替丈夫及褓姆解釋，原本莉茲就是大兒子托兒所的員工，後來受他們夫妻的委託才來家中擔任居家褓姆，而且合作以來一直十分融洽，他們也將莉茲當作自己的妹妹一樣看待。即使在疫情期間瑞秋還是得到公司工作，只剩安德魯與莉茲及孩子們在家中，但她依然不擔心，因為安德魯的工作必須一直待在樓上辦公，而莉茲則是忙著照顧兩個孩子，根本沒時間做出越矩的行為。