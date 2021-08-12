洛杉磯道奇隊和天使隊上周進行棒球公路大戰，不過在系列賽最終戰時，場邊卻出現一個小插曲，一名瘋狂球迷闖入球場，眾人卻拿他沒轍，最後是右外野附近一名女球僮奮力撲上前，對方最終因為重心不穩摔進看台區才束手就擒，如今女球僮的真實身分遭起底，原來是一名小有名氣的網紅大學生。

根據網路上流傳的畫面可見，當時一名瘋狂球迷不斷在球場上狂奔，就算派出6名警衛圍堵，依然被他矯健的身手一再閃躲掉，直到他跑往右側一壘邊線，此時坐在場邊的女球僮採取備戰姿勢，並且直接往他身上撲過去，這位瘋狂球迷最終因為重心不穩跌進看台區，才結束這段插曲。

女球僮在球場上撂倒瘋狂球迷的影片曝光後，不斷在推特上瘋傳，還有人打趣笑說她的身手足以應付美式足球，建議她去加盟NFL洛杉磯公羊隊。她事後也開玩笑說「禮拜天真是我人生當中最難的一天，讓我畢生難忘。」

如今這位女球僮的真實身分被媒體起底，原來今年24歲的她名叫瑪麗莎（Marissa Rohan），目前是加州州立大學北嶺分校的大四生，正在攻讀聾啞研究學位。據悉她從2019年開始就在道奇隊擔任球僮，過去是一名前壘球選手和體操運動員，她的男友賈斯汀（Justin Fallon）則是道奇隊的票務運營主管。