美國一名飼主11年前救了一隻孤兒幼鹿，經過幾個月的相處後，她飼養的愛犬也與鹿成為朋友，待幼鹿康復後，牠也重新返回大自然生活，不過鹿始終沒有忘記牠的救命恩人，11年來都會定期回來探望他們，日前鹿升格媽媽生下寶寶，牠第一時間也將孩子帶來給他們看。

根據《The Dodo》報導，一名飼主11年前因朋友的關係，得知有一隻母鹿被車撞死，留下一隻幼鹿，飼主見牠無人照顧又受傷，便將幼鹿接回家飼養，並取名為Buttons，而她養的黃金獵犬G-Bro看到幼鹿後，並沒有對對方產生排斥，甚至與Buttons成為好朋友，牠們經常幫忙互舔毛，關係非常親密。

所幸幼鹿的傷勢並不嚴重，幾個月後就恢復健康，飼主不希望Buttons變成寵物，漸漸失去覓食本能，因此待牠康復後便放回野外，不過令人意外的是，Buttons雖然回到樹林生活，但牠時不時就會回來找G-Bro玩，有時沒看到好友，牠就會敲門提醒，Buttons還會約阿金G-Bro在樹林散步。

黃金獵犬與鹿的友誼持續了11年，而近日Buttons升格為母親，牠生產完後，第一時間就將孩子帶來給G-Bro看，而G-Bro看到幼鹿後，並沒有感到陌生，還親切的幫牠們舔毛，起初幼鹿還有些害怕，不過站在一旁的Buttons則是非常放心，任由G-Bro替孩子們清理身體，超越物種的友誼關係，也讓飼主感到非常驚訝。