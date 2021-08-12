大陸高速公路日前發生一起離譜的交通事件，一名高速公路巡邏員警行經某隧道時，發現一台轎車停在路邊亮著車燈，但駕駛座上竟沒人，員警下車查看才發現一名男子正在車上與另一名女子「愛的連結」，讓員警當場傻眼。

根據大陸媒體《看看新聞》的報導，本月1日一名高速公路巡邏員警行經江西德上高速懷玉山隧道的路段時，發現外側車道有一台深色轎車違法停在路邊還閃著車燈，但駕駛座上卻沒有看到人影，讓警察擔心駕駛是否發生意外，或是車子出了狀況，趕緊上前查看。

不過，當警方走近車窗往內看，才發現駕駛不在前座而是在後座，身旁還摟著一名女子正在車上盡情享受「人與人的連結」，巡邏員警看到後相當尷尬，打開車門詢問男子「在幹嘛」，這對男女才停下動作，男子衣衫不整的爬回駕駛座向警方表示「想在這裡睡一覺」，讓警方哭笑不得，最後還是開了一張罰單給男子，並要求他們趕緊將車開離隧道，別造成其他駕駛人的不便。

網友看到新聞後則是紛紛留言「有沒有這麼急」、「為什麼不先下交流道再做」、「難道在隧道裡比較刺激嗎？」、「這對男女看起來也不年輕了呢！難道是偷情？」、「員警真的好尷尬」、「要睡不會回家睡，幹嘛在高速公路上睡」、「警察以為抓違規結果是抓活春宮」引發熱烈討論。