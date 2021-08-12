毛小孩失蹤了，飼主肯定會非常焦急，擔心牠們可能會餓死。國外有一名網友表示，她朋友的女兒養了一隻倉鼠，豈料2周前倉鼠竟自己跑了出來，全家怎麼找都找不到，甚至認為倉鼠可能已喪命了，直到近日他們家重新裝潢，倉鼠竟用特殊的方式向主人報平安，讓人看了直呼太可愛。

My friends daughters hamster has been missing and feared dead for almost 2 weeks now.

Last night she forgot to wash up the paint tray after a day of decorating.

We now think the hamster may still be alive… pic.twitter.com/8ecp578uwP — Tashy McTashface (@TashP351) August 10 2021

根據《每日星報》報導，國外一名媽媽塔西（Tashy McTashface）日前在Twitter發文提到，朋友女兒飼養了一隻倉鼠，2周前牠趁無人注意時跑了出來，一家人都找不到牠，認為倉鼠可能已喪命了，豈料近日重新裝潢，竟意外發現倉鼠的腳印，讓原po不禁表示，「我們現在認為，倉鼠可能還活著」。

當時全家粉刷完牆壁後，便忘了清洗油漆盤，就放在地上未處理，豈料隔天一早眾人就發現，客廳的地板上出現許多白色腳印，疑似是倉鼠不小心踩到油漆，意外留下這些蹤跡，照片中可見，腳印沿著門走，一路走出客廳，雖然最終不知倉鼠走到哪，但起碼讓飼主知道，牠現在還平安。

不少人分享類似經歷，「我當時從寵物店買倉鼠回家，沒注意牠咬破箱子，到家後才知道牠落跑了，過了3周後發現牠竟還活著，靠吃汽車廢料過活，但沒多久就過世了」、「我的倉鼠也曾逃跑，當時我以為牠死了，2個月後的某一天，牠突然從我身邊跑過去，我才知道牠一直偷吃放在冰箱旁的倉鼠食物」。

還有人提供建議，「可以自製水桶陷阱，在水桶上放一張紙與食物，倉鼠上當踩紙後，就會掉進水桶，逃不出來了」、「我姊原本也養了一隻倉鼠，結果牠自己跑出籠子，我們又一直抓不到牠，我姊直接選擇放養，讓牠在家裡亂鑽，平時會放食物給牠吃，倉鼠就會自行跑來拿，再鑽回書櫃或床架」。