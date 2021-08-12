英國威爾特郡一名62歲男子韋恩（Wayne Earl）住家緊臨十字路口，家門口頻頻被車撞上，經常花費大筆金錢維修，讓他苦不堪言。對此，他突發奇想在住家前加裝紅色和綠色的警示燈，但遭警方認定妨礙交通並提出告訴，最終被處以332英鎊罰款（約新台幣1.2萬元）。

綜合外媒報導，韋恩在當地住了24年，因為住家緊臨十字路口，經常被汽車或是卡車撞上，擔心住家哪天真的被撞毀，他乾脆在家門前加裝一盞白燈，試圖引起用路人注意，但不久鄰居卻跟他抗議，表示白光對當地的蝙蝠生態不友善，他心想，既然如此那就改裝紅色及綠色警示燈。

不過此舉又再度招致用路人心生困惑，眾人不曉得眼前一同亮起的綠燈與紅燈，究竟哪個才是真正的紅綠燈，警方也立即找上門，請韋恩將加裝在門前的警示燈撤下，期間更不斷發出社區保護警告和通知，韋恩最後拖了3個多月才心不甘情不願的將警示燈撤下。

員警瑞安（Ryan Senevirante）表示，韋恩自行安裝的警示燈，無論是燈的大小形狀都與紅綠燈相似，很容易混淆用路人判斷，導致交通事故的發生，警方在無可奈何之下只好對他提出告訴。

法官認定韋恩的行為確實有誤導性，且對於警方發出的通知置之不理，因此對他除了祭出150英鎊罰款，還有其餘150英鎊和32英鎊的附加罰款，共計332英鎊（約新台幣1.2萬元）。