現在人工作跟生活壓力都很大，因此大部分的夫妻婚後都只生1~2胎，組成幸福的小家庭，來自大陸上海的一對年輕夫妻也是一樣，但丈夫明明已經結紮，甚至切去一部分的輸精管，妻子卻2度懷孕，讓他們相當傻眼。

根據大陸媒體《新聞坊》的報導，來自大陸上海的楊姓男子，與妻子婚後育有1子，夫妻倆便決定「封肚」不再生，因此楊男在2019年10月時就到當地的一間民營醫院接受結紮手術，但12月回診時精子總數卻仍有4900萬個、濃度為每毫升300萬個，當時醫生告訴他手術後精子會逐漸下降，且大部分為死精，無法達到受精的要求，楊男才放心的與妻子在沒有安全措施的情況下進行性關係。

沒想到術後5個月（去年2月）妻子卻懷孕了，夫妻倆無奈之下將孩子拿掉，楊男也趕緊回醫院檢查，結果醫生發現他的精子濃度不降反升，後來醫生同意免費為他再進行一次手術，施行更加保險的「切斷術」，將輸精管切掉一截並在兩邊紮起來。但今年5月妻子又再度懷孕，楊男只能讓妻子2度流產相當崩潰，但妻子的身體也因此受到影響，夫妻倆的關係嚴重惡化。

院方接受採訪時強調，他們的手術都在醫療的常規上進行，一般人接受結紮手術後部分精子會儲存在輸精管與精囊中，大約要花1年的時間才能陸續排出，但時間長短因人而異，當時也明確告知當事者。據了解，雙方經過協調後已達成和解，但細節不願公開，希望能讓此事和平落幕。