美國麻薩諸塞州一戶人家日前至海邊釣魚，期間釣竿出現動靜，他們便趕緊上前收線，豈料卻看到一條鯊魚衝出海面，直接把他們釣到的魚搶走，隨後馬上游走，讓眾人看了非常驚訝，而過程也全被拍下，讓他們直呼「這次經驗非常酷」。

根據《紐約郵報》報導，25歲的馬特（Matt Pieciak）上週與家人至麻薩諸塞州附近的瑙塞特海灘（Nauset Beach）遊玩，期間馬特與叔叔便決定釣魚，將釣竿放進海中不久就有動靜，大夥都開心地叫了出來，趕緊上前準備收線，卻發現海平面出現鯊魚的背鰭。

當時眾人全被眼前的畫面嚇傻，馬特試圖將釣魚線收回來，但鯊魚似乎咬住了釣線，不斷在海上亂衝，之後鯊魚順利吐出釣魚線後離開，馬特的表妹瑪姬（ Maggie Ciarcia）表示，當時他們都以為釣到大魚，因此趕緊拿出手機拍攝，沒想到意外拍到釣鯊魚的畫面，讓眾人看了怵目驚心。

馬特表示，當時他應該是釣到魚，之後又被鯊魚盯上，搶下他的戰利品後才離開，「這就是食物鏈啊！魚上鉤，鯊魚再去吃上鉤的魚，其實我當時是比較想釣到鱸魚」、「最令人驚訝的是，鯊魚離海邊很近，許多人在這裡衝浪，我這幾天也都在這衝浪，完全不知道鯊魚就在我們身邊」，推估這條鯊魚至少長12英呎（約365.76公分），而大西洋白鯊保護協會看到影片後，表示這一條鯊魚應該是大白鯊。