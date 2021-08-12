買房動輒千萬起跳，即便是同一棟大樓，不同樓層、座向以及戶型都會導致房價差異，其中「車道戶」因為低樓層又有噪音、夜間車燈等問題，幾乎是最難賣的物件之一。日前就有網友透露，看上預售屋3樓物件，唯一讓他擔心的就是「樓下是挑高9米的停車場入口」，因此PO網尋求眾人意見，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文透露，看上預售屋3樓物件，格局滿意且價錢還能負擔，唯獨樓下是挑高9米的停車場入口，擔心噪音和震動問題，希望過來人能提供意見。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「大多數的人都會覺得下面是車道，空空的會有頭重腳輕的感覺，所以以後不好脫手」、「遇到改裝車你會懷疑人生，尤其是開閥門的」、「24小時鐵捲門開關、車輛廢氣、噪音，我不會考慮」、「風水不好，以後轉手價格也是不好」、「低樓層車道戶是全棟最雷沒有之一，能想到的實際缺點都有，風水上也是極爛，完全沒有優點」。

也有同為3樓「車道戶」的過來人分享慘痛經驗，直言雖然沒有噪音問題，但是汙染物的問題卻非常嚴重，「每天幾百輛車子進出時所排放的廢氣，我們家的陽台都報廢不用，幾天就黑污油垢的，不只是粉塵而已！」

不過也有人出言緩頰，「其實沒有那麼嚴重，車道鐵捲門都是靜音的，所謂的車道房都沒有大馬路上車輛呼嘯而過的噪音來得嚴重」、「好處是不怕吵到樓下，沒人跟你抗議」、「這間通常是社區最低價格，廣告價下殺或是可以談看看有沒有送輕裝潢」。