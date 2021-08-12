大部份的人若是舉辦活動或是辦趴，都會儘量在白天或是降低音量，避免打擾到鄰居，但有些人卻十分白目，不管別人的感受。英國一對夫妻日前帶著小孩前往度假區露營時，半夜被隔壁鄰居吵到無法入睡，即使上前反映也沒改善，讓這位媽媽氣得派出「海鷗大軍」展開反擊。

根據英國媒體《太陽報》的報導，來自英國大曼徹斯特（Greater Manchester）斯托克波特（Stockport）的37歲女子希勒（Heather Minshull），日前與丈夫克雷格（Craig）帶著11歲的兒子托比（Toby）和8歲女兒蒂莉（Tilly），前往北威爾斯（North Wales）的一處營地露營度假。

但在他們美好假期的最後一天晚上，卻被當天入住隔壁房的3名男子給毀了，他們不但在凌晨12點時狂歡吵鬧，還將音樂開到最大聲，影響附近鄰居的作息，剛開始希勒還好生好氣的請他們將音樂轉小避免打擾旁人，卻遭到男子拒絕，希勒只好忍受整晚的吵雜聲無法好好休息。

隔天一早7點左右，希勒決定給這3人小小的懲罰。她先確定附近沒有其他的遊客後，便將麵包掰成塊狀，並丟到3名男子入住的蓬車屋頂上，接著就陸續引來多隻海鷗飛來搶食，吵得3人沒辦法好好睡覺，憤怒的衝出來看到底發生什麼事。

希勒不忘將這段過程拍成影片公開在網路上，網友看了紛紛留言「太棒了！這群人被吵醒了」、「看他們一臉發生什麼事情的生氣蠢樣，有夠好笑」、「太好了，對付這種人就是要報復回去」、「活該3人組」。