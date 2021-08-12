無論是情侶還是夫妻，一段感情要結束之前都沒有這麼簡單，有時候還可能會因此發現自己的另外一半是恐怖情人。巴西一名人妻因厭倦了枯燥又乏味的婚姻生活，曾多次向丈夫提出離婚都遭拒絕，她只好使出狠招，在自己的「下體塗毒」，並誘惑丈夫與其發生性關係，不料卻被丈夫發現她的詭計，當場傻眼。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自巴西的女子，因受不了多年來無趣又乏味的婚姻生活，便不斷向43歲的丈夫提出離婚的請求，但丈夫似乎以為她只是在胡鬧，所以始終不肯答應她的要求也不願簽字，讓她實在忍無可忍。

為了能夠完全擺脫婚姻，不再受丈夫的控制，女子竟突發奇想，某天在自己的「私密處」塗抹了大量的有毒物質，並試圖誘惑丈夫與她發生性關係，過程中還不斷要求先生親吻她的下體，但當丈夫一靠近她的胯下，便聞到奇特的刺鼻氣味，擔心她身體出現其他狀況便強行帶她去附近的診所進行檢查。

沒想到，醫生一看便發現她的私密處有大量的毒素，而且某些毒素已滲入她的體內，若是吸收的劑量過大還可能因此喪命，醫生只好趕緊為她清潔並告知她的丈夫。丈夫得知真相後相當震驚，女子則因計畫破滅一臉不悅，讓丈夫看得十分心寒，氣得向妻子提出謀殺未遂的告訴，這起離奇的家庭案件也因此曝光。

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