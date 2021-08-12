許多國家會採用「化學閹割」懲治性侵孩童的罪犯，除了遏止犯罪之外，也希望藉此保障孩童的人身安全，哈薩克就是其一，當地的犯罪者只要性侵孩童被定罪後，一律必須接受化學閹割，但因為過程相當痛苦，日前就有不少兒童性侵犯哭求禁止這項程序，崩潰痛批「野蠻沒有人性！」

化學閹割，又稱化學去勢，是一種藥物控制法，透過注射藥物減少男性荷爾蒙，並且抑制性衝動。與切除睾丸或卵巢的手術閹割不同，化學閹割不會真正閹割人類，也不會使其絕育，但被部分國家採用來懲治性侵犯，試圖達到降低性犯罪再犯的效果。

根據《每日郵報》報導，哈薩克2016年針對所有戀童癖犯罪者制定了嚴厲的法律，並通過化學閹割等相關法案。據了解，化學閹割是透過定期注射進行的，即使罪犯在長期監禁後仍將繼續，而藥物的主要成分為「醋酸環丙孕酮（Cyproterone）」，注射後將不會有生理反應，也無法再進行性生活。

一名兒童性犯罪者在第一次接受化學閹割後形容疼痛難耐，並且呼籲禁止如此毫無人性的野蠻程序。另一名犯罪者則哀求社會寬恕，「我很抱歉我犯下了這樣的罪行，懇求化學閹割的人，取消你的決定，我還很年輕。」

至於性侵犯馬拉特（Marat）則表示，已因此服刑15年，至今進行了3次注射，沒辦法再有生理反應，這讓他十分不滿，「一切都非常糟糕，我需要性生活…為什麼要對我化學閹割？我承認我有罪，但我想好好活著，我還有家庭和孩子要照顧」。

然而這幾名性侵罪犯的受訪片段公開後，隨即引來排山倒海的抨擊，當地民眾認為他們罪有應得，尤其是他們對受害幼童所造成的傷害十分巨大，根本沒有資格談論人性。一名在哈薩克監獄執行化學閹割的「劊子手」佐亞（Zoya Manaenko）直言，「接受終極懲罰也只是剛好而已！兒童性侵犯被判刑還是有再犯的可能性，因此化學閹割才能有效地阻止犯罪行為的發生」。