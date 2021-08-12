有些兒女會覬覦父母的財產，希望長輩多少留一些錢給他們，不過有的人卻是希望，用父母的遺產回饋社會。大陸一名婦人得知女兒不打算結婚後，她並沒有斥責女兒的選擇，反而是決定將自己的遺產捐出去，用於公益慈善事業，讓不少人感到相當佩服。

根據《021視頻》報導，居住在上海的一名母親呂雲珠表示，她名下有一套價值約1000萬元人民幣（約新台幣4300萬元）的房產，未來原本打算留給女兒，不過日前得知，女兒並沒有結婚的想法，讓她不禁擔心這一筆財產未來會沒有繼承人。

呂雲珠的女兒葉彥馳便提議，等她老後過世，遺產沒有人繼承時，就將這筆錢捐出去，呂雲珠當下聽到後，並沒有反對女兒的想法，甚至表示相當支持。女兒葉彥馳提到，從小受媽媽與外婆的影響，再加上看到港星周潤發將56億身家捐出去，讓她非常有感觸，「人這輩子無法永遠擁有財產」。

女兒葉彥馳希望將這一筆遺產捐出去，未來能用於幫助窮人脫離貧困等慈善事業，更提到她們其實很早就做好決定，但去年受疫情影響，因此一直無法至中華遺囑庫上海第二服務中心立遺囑，近日才與母親來辦理相關手續，呂雲珠事後也表示，立完遺囑後她很開心，終於放下這件心事。

不少人佩服的表示「這名媽媽也很開明，愛孩子不一定要孩子傳宗接代」、「無人可傳承，就回饋社會，很正確的選擇」、「希望我的父母也不要催我結婚，好羨慕這對母女，物質和精神都很富有」。但也有人擔心「女兒老了，政府會適當幫助養老嗎？畢竟做出這樣的決定後，其他親戚也可能不會再幫忙，有點擔心」、「希望能夠保護好她們的隱私，以防不法分子」。