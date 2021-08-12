繼韓國「泡菜」正名為「辛奇」之後，現在又有印度美食部落客和學者出面澄清，在印度根本沒有「咖哩」這道菜，這個詞是白人文化下的產物，因為英國人在殖民時期時，不願了解印度各地食物的實際名稱，而以「咖哩」做統稱，時至今日，咖哩竟成了印度料理的象徵。

根據《鏡報》報導，住在美國的27歲印度裔美食部落客加爾提（Chaheti Bansal）指出，「咖哩」（Curry）這個詞長期被外國人濫用，只因為他們不願深入了解印度文化，因此只要是來自印度的料理就會被統稱為咖哩，但其實印度各地區的美食都有自己專屬的名稱，而且印度根本沒有名叫「咖哩」的菜餚。

她強調，自己並非完全抵制使用「咖哩」這個詞，在南印度，咖哩也確實被用來統稱加了醬汁的燉肉跟燉菜，但她認為這不應該被大眾用來統一概括所有的印度食物。

佛蒙特大學宗教研究副教授、南亞研究專家伊莉絲（Ilyse Morgenstein Fures ）也表示，在英國殖民之前，南亞任何一種語言中，都沒有「咖哩」這個詞彙，只因為英國人在殖民時期，不了解印度語言，而將泰米爾語中的「kari」誤聽成「curry」，並一直沿用至今，成為印度料理的象徵。至於泰米爾語中的「kari」則是配菜、煙燻之意。

伊莉絲直言，因為英國人偷懶、不去深入了解每個地方的文化，才會用錯誤的詞彙統稱印度菜，因此「咖哩」這個詞是白人文化，而非印度文化。相關言論一出立即引發網友熱議，並掀起一股「咖哩正名」的討論潮。