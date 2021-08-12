大陸河南日前爆發一起可怕的學校霸凌案件，一名少女被另外兩名少女帶去當地的一處河堤後，便開始遭到無情的攻擊，兩名少女不但多次對她搧耳光，還向她潑水、逼她下跪，甚至拍成影片公開在網路上，讓網友看了相當憤怒。

根據大陸媒體《頭條新聞》的報導，位於大陸河南沁陽市的警察局，於本月8日接獲民眾報案，表示一名少女正在河堤旁被另外兩名少女毆打、凌辱，警方只好趕緊前往現場探查。

警方抵達現場後發現，穿著紫色及黑色上衣的少女，因穿著黃色上衣的少女疑似「背著她們傳閒話」，讓紫衣少女相當不悅，才會召集一票友人將黃衣少女帶到河堤旁，並趁著周圍無人時對她動用私刑。

從公開的影片中可以看到，周圍雖圍著多名黑衣青少年，但主要由兩名少女輪流對黃衣少女搧耳光，還不時毆打、辱罵、潑水，甚至逼她下跪認錯，附近的民眾聽到吵鬧聲後全都圍了過來，兩名少女還是持續動手。事後警方以涉嫌尋釁滋事罪將現場所有人逮捕歸案進行調查。

網友看到影片後也紛紛留言「校園暴力就該嚴懲到底」、「那個紫衣少女感覺不是第一次打人」、「年輕就這樣長大還得了，爸媽的教育有問題」、「拍影片的人肯定也是同夥人」、「校園霸凌真的不可取，黃衣少女該有多大的心理創傷」、「她們到底憑什麼因為這麼無聊的事情打人」。

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