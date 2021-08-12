蟒蛇餓到吃地毯？澳洲有一條蟒蛇闖入民宅後，竟狂吞住戶家中的地毯，讓屋主看了非常驚訝，趕緊聯繫當地的捕蛇專家，而專家抵達現場後，連忙協助蟒蛇吐出地毯，更曝光蟒蛇誤吃的原因，不少網友則驚呼「狗幸運逃過一劫」。

根據《每日郵報》報導，澳洲陽光海岸地區雅魯姆巴（Yaroomba）一戶人家，發現家裡出現一條蟒蛇，但詭異的是，蟒蛇居然在吞食家中的地毯，讓他們感到非常不對勁，隨後聯繫當地的捕蛇專家麥肯齊（Stuart McKenzie），專家抵達現場後，趕緊搔癢蟒蛇的腹部，試圖讓牠吐出來，蟒蛇最終吐出長1.5英尺（約50公分）的地毯。

影片中可見，蟒蛇吐出地毯後，看起來非常氣憤，甚至作勢要攻擊人，彷彿在說「你們害我的食物溜走了」，蟒蛇之後被裝進袋子並放回野外。麥肯齊表示，該戶人家有養家犬，可能經常躺在地毯上，使地毯沾滿狗的味道，蟒蛇才會誤以為地毯是動物，且毯子上的紋理造成蟒蛇混淆，以為這是一隻哺乳動物。

據了解，這一條蟒蛇品種為地毯莫瑞蟒（Carpet Python），體型可長到4公尺，在澳洲相當常見，有時會出現在樹枝、房屋的屋頂上，主要靠捕食小型動物維生，例如老鼠、負鼠，鳥類和蜥蜴等。而蟒蛇誤食地毯的影片曝光後，不少人表示「這一次看到這麼蠢的蟒蛇」、「幸好蟒蛇吃錯了，要不然在牠肚子裡的可能就是狗了」。