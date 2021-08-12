俄羅斯一名24歲女子日前參加友人婚禮，期間與其他賓客發生爭執，氣憤地獨自離開，沒想到之後她竟在森林裡迷路，警方趕緊派出搜救犬尋找她的下落，但越找就讓他們越憂心，因為她的味道與熊的氣味夾雜在一起，懷疑女子很可能早就被熊吃下肚。

根據《每日郵報》報導，24歲的亞娜（Yana Balobanova）上個月前往北烏拉爾斯克市（Severouralsk），參加朋友在森林裡舉辦的小型婚禮，期間她與現場賓客發生爭執，亞娜便獨自走進森林裡打算離開，她疑似在森林裡迷路，就此失蹤，亞娜的家人找不到人便趕緊報警。

經過1個月的搜尋後，都未發現亞娜的蹤跡，野生動物檢查員薩庫林（Andrei Sakulin）表示，「亞娜活著的希望非常低，我們同時發現母熊與幼熊的腳印，這意味著『此區域非常的危險』，若有人不小心出沒於小熊的附近，熊群會馬上發動攻擊，甚至不會提前發出任何警告或咆嘯聲」。

薩庫林補充說明，熊能以閃電般的速度進行攻擊，最高可達每小時60公里，因此人類若是被熊盯上，存活的機會幾乎是零，且尋找亞娜的過程中，發現她的路徑和熊的氣味交疊，擔心亞娜可能已被熊吃了。而亞娜的父親則表示，女兒曾在失蹤當晚打電話求救，隔天一早再度打電話求援，但之後就沒有她的消息，且女兒沒有任何野外求生經驗，認為她很有可能早已遇害。