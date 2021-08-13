東京奧運甫閉幕，但各國民眾想要奪牌的意志絲毫未減，全球再度掀起一陣「會外賽」熱潮。近日網路瘋傳一個以經典迷因改編的「POPCAT」點擊大戰，只要動動手指頭，就能為自己國家衝點擊數排名，被笑稱為「平民版奧運」。台灣網友在號召下點擊量暴增，今（13日）上午10點已經累積逾65億的點擊量，拿下「POPCAT」第1名，與屈居第2的芬蘭差了12億的點擊量。

事實上，「POPCAT」的本尊是一隻名為Oatmeal的貓咪，與其他貓咪一樣，在看到蟲子時，嘴巴會不自覺一開一合的發出嘎嘎叫的聲音，當時這幕有趣的畫面剛好被飼主拍下並分享到朋友圈，飼主的友人出於好玩便後製成一段影片，沒想到意外造成風潮，成為熱門迷因。

根據外媒報導，「POPCAT」小遊戲又被稱為「點擊啵啵貓」（Popcat click），有網友將Oatmeal的影片製作成點擊器，只要對著畫面不斷點擊，貓咪嘴巴張開就算得1分，但若是點擊太快，貓咪反應不及就會出現「紅眼」，點擊分數就不會被記入。

由於網頁會列出「點擊次數排行榜」，搭上甫結束的奧運賽事，讓這款小遊戲意外掀起各國網友的「跨國鍵盤大戰」，不少人為了替自己的國家衝榜，紛紛卯足全力瘋狂點擊，截至13日上午10點，台灣已累積逾65億的點擊量，一舉擊敗芬蘭，奪下「POPCAT」冠軍寶座。

這款風靡全球的小遊戲意外引爆國內外網友熱議，甚至有人認為這有助於台灣「提升國際知名度」，紛紛留言回應「Taiwan No.1」、「我沒為台灣做過什麼，這次終於有機會盡一份力」。有趣的是，這場跨國大戰，北韓也有網友參戰，目前位居榜上第187名，但只有一人點擊，被外界戲稱「金正恩也來玩了」。