大陸廣東東莞一名女童日前與家人至寵物店，當時她看到玻璃門旁躺了一隻小貓，她便調皮的推門，將小貓擠在玻璃門後，小貓因害怕不斷亂鑽，一不小心頭便鑽進玻璃門縫，當時女童未發現就關門，害小貓頭部被夾住，躺地掙扎2分鐘便斷氣，許多網友看到影片後，都感到非常氣憤。

根據《漩渦視頻》報導，東莞一名女童日前與家人到寵物店，當時她坐在門邊的椅子上，發現門外矮櫃旁趴了一隻小貓，調皮的她便推門，試圖將小貓卡在玻璃門後，而小貓發現後害怕的不斷掙扎，期間頭就鑽進門縫裡，女童見其他小貓欲跑過來，便趕緊將門關上，而小貓則被卡在門縫不斷掙扎，女童發現後才趕緊開門。

影片中可見，小貓被夾進玻璃門縫後，雖然有順利脫困，不過掙扎幾分鐘後便離世，寵物店人員發現後，立即衝出來抱小貓，女童則是站在門邊手足無措。寵物店老闆事後表示，當時他正在與客人聊天，女童可能只是想逗貓，沒想到卻發現悲劇，之後女童也寫道歉信認錯，他們也感覺到對方的誠意，為了不讓女童受到網路霸凌，雙方已達成和解。

不過監視器影像曝光後，讓許多人感到相當氣憤，紛紛表示「萬物皆有靈，哪怕牠是一隻貓！可以不喜歡，但請不要惡意傷害」、「小貓被夾到已經疼得原地打滾了，小女孩還跟沒事兒人一樣，站著無動於衷，不難看出她面對生命的冷漠」、「太嚇人了，小貓活生生被夾死，看著就難受」。

不過也有網友推測，女童應該不是故意夾死小貓的，當時她推玻璃門，只是為了逗貓玩，但小貓被困在門後感到非常害怕，因此看到門縫就鑽了進去，女童也未注意，之後見其他小貓欲跑出來，她才趕緊關門，並未發現小貓的狀況，「逗貓是故意的，夾到貓是無意的，貓被夾的時候小女孩的頭轉向左側沒看到，可以說是過失」。