加拿大一名34歲男子為了滿足口腹之欲，竟然直接開飛機前往小鎮購買冰淇淋蛋糕，但也因為違法停放直升機遭當地法院盯上，預計下月7日傳喚出庭。

綜合外媒報導，來自加拿大羅伊鎮（Leroy）的34歲男子，上月31日駕駛直升機降落於斯代爾鎮（Tisdale）冰淇淋速食餐廳「冰雪皇后」附近的一座停車場，包括學校和水上運動中心在內的社區，當場揚起了大量的灰塵和碎片。男子走下直升機後隨即走進店家購買一個冰淇淋蛋糕，便又上機離去。

對此當地鎮長表示，因為該輛直升機的機身顏色乍看之下就像是醫護急救直升機，他原本以為發生重大醫療事故，沒想到下秒卻看見男子愜意的拿著一個冰淇淋蛋糕走出店家，讓他當場傻眼，隨即意識到這趟直升機「任務」似乎不單純，遂決定提告。

事後當地警方調查指出，該名男子確實擁有直升機駕照，但這趟「甜點之旅」並非出自緊急情況，因此不被允許臨停直升機，男子最終因違法臨停以及危險操作直升機等罪名被當地法院傳喚，預計將於下月7日出庭受審。