網路上日前瘋傳一段駭人影片，印尼一名小女孩拿著媽媽的手機自拍，沒想到身後鏡子卻突然映照出一名「無臉女子」飄移的恐怖瞬間，畫面曝光後網友全嚇壞了。

綜合外媒報導，這名女孩的母親近日在抖音（TikTok）帳號「@medinaninayara」公開該段畫面，並透露當時小孩趁著她去上廁所期間，拿著她的手機在床上錄影自拍，「但我看到時，才發現影片有點不對勁」。

畫面中可見，小女孩童言童語的對著鏡頭自拍，模樣相當天真可愛，不過仔細一看，孩子身後衣櫃上掛著的一面鏡子卻映照出一名短髮的「無臉女子」，並且疑似緊盯著鏡頭看，不久又無聲無息的「橫移滑出」鏡頭，消失無蹤。小女孩的母親事後檢查手機看到這段影片後，立刻感到毛骨悚然。

影片曝光後已累計逾27萬觀看次數，由於「無臉女子」的模樣和移動方式都相當詭異，不少網友懷疑這可能是一起靈異事件，紛紛留言直呼「鏡子裡面的不可能是人，橫移滑出的樣子實在太不對勁了」、「看第一次就起雞皮疙瘩了」；但也有人認為鏡中的短髮女子就是女童的母親在裝神弄鬼，「現在的鬼也會穿T恤嗎？」、「這很明顯是一個正常人的反射」。