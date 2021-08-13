過去的裝潢設計，隨著時代演變，如今看來，有時難免會讓人摸不著頭緒。日前就有民眾透露，發現自家浴缸外圍有一個「神祕凹槽」，加上浴室潮濕的環境導致其變色和藏汙納垢，不禁崩潰直呼「又髒又醜看了不舒服，浴缸做這個的功能是什麼？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在臉書社團《裝潢DIY研究室》PO出一張自家的浴缸照，並且特別以紅筆圈出浴缸外圍的凹槽，畫面中可見，凹槽上下分別有螺絲上鎖固定，但因為浴室潮濕的環境，使得凹槽表面早已變色，讓她不禁好奇問道「想請問這個是什麼？哪裡可以買來換？又髒又醜看了不舒服，浴缸做這個的功能是什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人直指照片中的浴缸根本是古董級，紛紛留言回應「放肥皂的，以前人都是在浴缸外面坐小椅凳洗澡或幫小孩洗澡」、「古董浴缸了！至少35年以上」、「這是N年舊款，放肥皂的手刷子」。

不過貼文也釣出內行人解答真實用途，「當初安裝排水管用，還有可以當做維修孔」、「清潔口／維修口，有些浴缸是採取放流的方式，而不是插入排水管安裝，這個是檢修口，可以做基本的浴缸下落水口清潔，避免毛髮淤積或者進行維修使用」、「就照片中浴缸牆面中間鐵蓋溢流孔跟下方排水孔塑膠管線的維修孔」。