美國康乃狄克州一名狗飼主日前出遠門，因此便將愛犬交給父母照顧，豈料外出散步時，愛犬趁主人的爸媽未注意偷落跑，之後才發現狗竟跑到主人平時上班的地方，牠似乎以為對方在上班，便跑到主人的工作地點等待，讓人看了非常感動。

根據《WFSB》報導，康乃狄克州有一名狗飼主塞耶（Liza Thayer），在當地一間療養院「Kirtland Commons」工作，平時牠也會帶愛犬音迪（Indy）至療養院陪伴院友，貼心的音迪深受眾人喜愛，日前塞耶因要至維吉尼亞州參加婚禮，她便將愛犬交給住在附近的父母照顧。

塞耶的父親帶音迪外出散步時，發現未帶牽繩便進屋拿，而待在陽台的音迪卻偷落跑，塞耶父親緊張的四處尋找，都未看見狗的身影，豈料沒隔多久，療養院院友就發現，音迪出現在院外，隨即讓牠進屋，並趕緊聯繫飼主塞耶，才知道愛犬疑似太想念她，跑了3.2公里來到療養院找人。

療養院執行長霍里根（Joann Hourigan）提到，去年4月她聘請塞耶作為助理，當時得知塞耶養了一隻2個月大的狗，便同意她假日可以帶狗來上班，因此院友們也都認識音迪，「我知道塞耶周末要去參加婚禮，因此不會來上班，所以當我得知音迪跑到療養院時，感到非常驚訝，音迪真的很聰明」。

院友們都認為，音迪是因掛念主人，才會跑到飼主工作的地點找人，最終院方還決定讓音迪成為本月最佳員工。塞耶對於愛犬的舉動，也感到非常意外，表示「我不斷絞盡腦汁的想，還是不明白牠到底怎麼知道療養院在哪？牠又是走哪一條路？我真的非常震驚」。