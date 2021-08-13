夏季高溫炎熱，不少人都會來上一杯手搖飲料消暑氣，其中民眾最常喝的奶茶，又可細分為是用奶精或是鮮奶沖泡，甚至有網友透露，部分店家為了讓鮮奶茶口感更為滑順，會多添加「鮮奶油」，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《Dcard》PO文指出，個人對於奶茶情有獨鍾，無論是使用奶精或是鮮奶沖泡都可以接受，過去也曾在飲品小店打工，但後期為了增添風味而加了「鮮奶油」，雖然口感不同，但又覺得對於身體較有負擔，因此不禁好奇，市面上多數手搖店所販售的鮮奶茶都只加紅茶跟鮮奶而已嗎？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「基本上飲品的名字是鮮奶茶都是加鮮奶，叫拿鐵也是加鮮奶，除非店家取一些奇奇怪怪的名字就會比較難以辨別」、「問過我家樓下的手搖店，他們家也是紅茶加牛奶，而且牛奶是自家品牌的」、「鮮奶茶就是紅茶拿鐵，是鮮奶＋錫蘭紅茶，手搖店員工路過」。

不過也有網友直言，「的確有些店家會偷混鮮奶油進去，但不會讓你看到」、「有些加鮮奶油又比鮮奶茶好喝，但價格通常也比較高」、「如果是高級的鮮奶油，價格會是牛奶的2倍以上，我想店家真的是希望飲料好喝一點而已」、「有些營業用奶不是就有鮮奶油嗎？不用店家額外加呀，但還是一樣寫鮮奶茶」、「咖啡專用乳有含鮮奶油，喝起來比較濃香醇」。