有驚無險！英國英格蘭一名游泳運動員日前至多塞特郡附近海域游泳，期間發現腿部似乎被撞到，他便打開手電筒查看，才發現自己被鯊魚包圍，50多條鯊魚在他身邊盤旋，驚險畫面曝光後，讓不少人看了直冒冷汗。

根據《每日郵報》報導，36歲的奧利（Oly Rush）是一名游泳運動員，日前與朋友艾什利（Ashley McPherson）至塞特郡附近海域，進行24小時不間斷游泳夜間訓練，而艾什利則是划著皮艇陪著他，不過奧利在距離普爾海岸約240英尺（約73公尺）處卻發現，腳似乎被異物猛撞。

奧利提到，「這是我第一次夜間游泳，所以在出發前，我們還曾開玩笑說『小心別被鯊魚攻擊』，因此當我的腿碰到異物時，我當下非常緊張」，他趕緊打開手電筒查看，發現他居然被鯊魚包圍，身邊有多達50條的鯊魚圍著他盤旋，並且盯著他看，仔細一看發現，這些鯊魚是攻擊性低的皺唇鯊科（hound sharks）。

奧利表示，發現鯊魚並未展開攻擊後，反而讓他非常享受，「能在野外看到這麼多條鯊魚，真的非常難得，當下我繼續游泳，約15分鐘後牠們就游走了，我想牠們可能是被皮艇上的燈所吸引」，期間他還被鯊魚啃咬手腳，但都無大礙，「因為這種鯊魚沒有牙齒，所以並不痛，在英國水域很常見，體長可以長到4英尺（1.2公尺）」。