有民眾昨（12日）在路上看見龐然巨大的「行動草叢」緩緩移動，高度的完美偽裝，乍看之下與背景融合為一體，不禁直呼「漢光演習開始了嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出兩張照片，畫面中可見，一大坨巨大的草堆在路上緩緩移動，仔細一看原來是一輛黑色自小客車載著大量的草堆作為掩護，與前方的背景路樹融為一體，以至於後方的用路人一時之間無從判斷。

畫面曝光後網友眼睛為之一亮，紛紛笑場表示「好猛！跟背景完全融合欸！」、「山老鼠嗎」、「正港台式偽裝」、「民間自主演練」、「左欺敵、右欺敵、反覆欺敵」、「拔草測風向，班長請以火力掩護我」。

事實上，原訂今年7月舉行的「漢光37號」實兵演習，將調整於9月13日至17日實施，因為疫情影響，漢光演習已連續2年未邀美方參與，去年也因疫情，美方未派團觀摩，但美國在台協會（AIT）會派代表出席。