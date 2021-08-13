乾坤大挪魚？大陸一名男子日前在魚缸前打太極，沒想到魚竟會跟著他揮動的方向游，當男子將手往右擺時，成群小魚就會朝他指的方向游過去，甚至還會變換方向，影片曝光後，讓不少人驚呼「東方神秘力量」。

影片中可見，男子在魚缸前打太極，而魚群似乎看得懂指示，隨著飼主指的方向游過去，當他集氣朝魚缸中央推過去時，魚也跟著停留在原處，不過之後也能發現，男子其實不用手勢指揮，基本上他走到哪，魚就跟到哪。

根據《漩渦視頻》報導，魚主人是開魚缸專賣店的文姓老闆，他在店內魚缸飼養觀賞魚，並花了1個多月的時間訓練牠們，首先讓牠們跟著手勢的方向移動，之後將訓練牠們轉圈，文老闆表示，他訓練的魚種為「黑尾大勾旗」，屬於較好訓練的魚，若是普通的魚就比較費心力。不少人看完影片表示，「神秘的東方力量」、「第一次知道魚可以被訓練」。

還有網友回應，其實只要定時餵魚，魚就會習慣，只要一看到手，就會跟著手跑，「養過魚的就知道，只要每天定時投餵，魚就會這樣」、「其實和太極無關吧！這是定時餵魚的關係，不過畫面看起來還不錯」、「我家孔雀魚生了一堆魚寶寶，我在魚缸前，小魚就會圍過來，一個月後也會這樣跟著我，我一度懷疑魚能看到我」。