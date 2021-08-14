印度奧里薩邦（Odisha）日前發生一起巨鱷攻擊事件，一名65歲婦人在河邊洗碗時，突然遭到一隻約2.4公尺長的鱷魚襲擊，試圖將她拖入水中，手無寸鐵的她眼看小命不保，慌亂中拿起餐具直接戳爆鱷魚眼睛，最終成功脫困，但也身受重傷。

根據《新印度快報》報導，65歲婦人帕里妲（Ahalya Parida）近日在碧塔卡尼卡國家公園（Bhitarkanika National Park）的附近水域清洗餐具時，腿突然遭到一隻凶狠巨鱷咬住不放，想將她整個人拖入水中，嚇得她當場放聲求救，但是因為附近沒人能幫忙，她情急之下立刻拿起手邊的餐具，對著鱷魚的眼睛猛刺。

鱷魚眼睛被刺傷後終於鬆開下顎，身受重傷的帕里妲眼見機不可失，隨即趁勢逃脫，有幸保住一命的她目前仍在布巴尼斯瓦爾市（Bhubaneswar）醫院接受治療，但因為身受重傷，情況十分危急。

巨鱷攻擊的消息曝光後引起當地居民人心惶惶，因為近3個月來，已有4人命喪在鱷魚的攻擊之下，除此之外，鱷魚甚至還會襲擊牛、羊等牲畜。地方官員表示，為了防範類似悲劇重新上演，已在事發水域附近設置路障，並警告民眾不要越過路障區域。