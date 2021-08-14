最神秘的魚！美國加州蒙特利灣水族研究所日前在近海水深2000公尺處，發現1尾罕見的橙色魚，半游半滑的出現在鏡頭前，牠宛如幽靈一樣，34年來只被發現18尾，且牠會隨著年齡改變外型，因此人類對牠的了解甚少，可說是最難以捉摸的生物之一。

We've only encountered this obscure group of fishes 18 times in 34 years of deep-sea exploration with our ROVs. pic.twitter.com/jutO7jxXyU — MBARI (@MBARI_News) August 6 2021

根據《Live Science》報導，蒙特利灣水族研究所（MBARI）在推特公布影片，指科學家日前駕駛遠程潛艇，在蒙特利灣近海6600英尺（2013公尺）深處，拍到了一尾名為「Whalefish」的神秘橙色魚，屬於倣鯨科（Cetomimidae），他們進行34年的深海探索，目前僅發現18尾。

蒙特利灣水族研究所在推特表示，「深海中很少看到活著的Whalefish，這種魚仍藏有許多謎團」，Whalefish在1895年才被史密森尼學會（Smithsonian Institution）兩名科學家發現，而這種魚擁有三種不同的外觀，因此經常被混淆是其他魚類，鮮少有被記錄。

Whalefish幼年時期，沒有外部鱗片，會長出一條長尾巴和上揚嘴部，牠們生活於淺水區，雄性成年後，鼻子會向外膨脹，嘴巴則依比例縮小；下顎骨消失；長出鱗片，牠們的腸子、食道和胃都會逐漸萎縮並消失，取而代之的是性器官和巨大肝臟，會活吞甲殼類動物，將獵物放在體內當為燃料消化。

而成年雌性同樣也有劇烈變化，身體會膨脹到比雄性還大，宛如小型的鬚鯨，並長出高度敏感的側線系統，幫助牠們穿越漆黑的深海，外觀呈現亮橙色。科學家發現最初先發現雌性，因此取名為Whalefish，由於牠們各時期外型不同，當時誤認雄性與幼魚是不同魚類，因此將幼年的Whalefish稱為tapetail，雄性則為bignose，直到2009年，科學家對動物標本進行分析，才知道這三隻屬於同一種魚。