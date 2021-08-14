適逢七夕情人節，有駕駛在等紅燈時，赫見兩間不同外送公司的外送員，把握分秒必爭的短暫停留時間，默默伸出手牽起對方，傳遞愛的電波，畫面曝光閃瞎一票網友。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享一張照片，畫面中可見foodpanda和Uber Eat外送員，趁著等紅燈的短暫時間「愛的牽牽」，無可自拔的沉浸在兩人世界裡，絲毫不在意外界目光，讓原PO不禁直呼「這…是傳說中的外送界的羅密歐與茱麗葉嗎？」

畫面曝光後閃瞎一票網友，紛紛留言回應「一綠燈就要分手的愛」、「全世界的外送就交給我們了」、「七夕到了，鵲橋搭起來」、「單身狗顧路夠可憐了，還要被閃」、「撞他～沒事撒什麼狗糧」、「這就是無間道現實版」。

事實上，這張照片的原圖最早出現在2019年，當時照片左方foodpanda的外送員伸出右手緊緊牽著女騎士，紅燈秒數雖然只剩16秒，但小倆口旁若無人的沉浸在兩人世界；至於右方的女騎士，事後才被網友後製P上Uber Eat的保溫袋，才會出現這幕違和的溫馨畫面。