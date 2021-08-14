澳洲昆士蘭省先前出土一個大型翼龍化石，科學家推估牠的翼展約7公尺，擁有宛如長矛的嘴巴，由於翼龍的骨骼很薄，並不容易保存，因此能夠找到如此完整的翼龍化石，讓科學家都非常興奮，近日發布研究報告表示「這是最接近龍的生物」。

根據《Live Science》報導，一名淘金者肖（Len Shaw）在2011年6月，於里奇蒙（Richmond）西北部一個採石場發現翼龍的顎骨化石，隨即趕緊聯繫相關單位，昆士蘭大學生物科學院恐龍實驗室研究員提姆（Tim Richards）便率領團隊進行研究，近日將研究報告發布於《脊椎動物古生物學雜誌》。

科學家將此品種命名為「Thapunngaka Shawi」，向發現化石的肖致敬，並歸類為「Anhanguerians」的一種，生活於白堊紀時期（約1.455億至6550萬年前）。提姆表示「這是我們目前發現最接近龍的生物」，指新發現的翼龍擁有長矛般嘴巴，光是頭骨就長達1公尺，約有40顆牙齒，推估牠翼展約7公尺。

提姆補充說明，「儘管翼龍可以飛，但牠們不像鳥類與蝙蝠，屬於多樣化的爬行動物，是第一個嘗試用動力飛行的脊椎動物」，且牠們生性殘暴，以年幼恐龍為食，由於翼龍的骨頭較薄，且為了便於飛行，因此多為空心，在一般的情況下都難以保存，所以發現的翼龍化石遺骸非常稀少，要不然就是保存不完整，如今能找到如此完整的顎骨，也讓科學家非常振奮，有助於了解澳洲翼龍的多樣性。