經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》描述著貓咪與老鼠之間永無止境的互相追逐和惡整，數年前國外一段「貓抓老鼠」的影片，再度被網友起底，影片中的老鼠可說是「躲貓貓」的極致示範。

畫面中可見，小老鼠聰明的利用自己的毛色作為保護色，在輪胎的縫隙中屏息以待，乍看之下與車子輪胎上的鋁圈巧妙地融為一體，這時一隻黑白花色的賓士貓沿著輪胎周圍，不斷徘徊尋找，因為牠明明聞到老鼠的味道，卻始終遍尋不著老鼠的下落，期間甚至一度直視老鼠的所在位置，但依舊沒發現其中端倪。

這段老鼠生死一瞬間的影片曝光後，短短不到一天就突破2700萬觀看次數，不少人替老鼠喝采，但也不禁替牠的處境捏一把冷汗，「論迷彩保護色的重要性」、「拍攝者不救？」、「對老鼠來說，這是恐怖片了」。

果然，貓咪眼拙是一時的，在找了將近1分鐘之後，最終憑藉著更勝一籌的五官感知，找出隱身在鋁圈中一動也不動的老鼠下落，並且一口叼起老鼠就跑。

雖然過程中，貓咪一度將老鼠摔在地上，老鼠一逮到機會就拚命往前衝，但依舊沒逃過貓掌。就有知情網友指出，「我很抱歉，但結局是再過5秒傑利鼠就被貓咪找到，並且已經叼走吃掉了…」出乎意料的殘酷結局惹哭不少網友。