太恐怖了！美國佛州一名女子日前在家遠距工作，使用視訊會議軟體Zoom開會時，同事突然聽到槍聲，隨後發現女子往後倒下，趕緊報警求助，調查後得知，女子的男友隨意擺放上膛的手槍，而正在學步的孩子意外拿到後並擊發，導致女子當場死亡。

根據《奧蘭多前哨報》報導，佛州塞米諾爾郡阿爾塔蒙特斯普林斯（Altamonte Springs）一名21歲媽媽林恩（Shamaya Lynn），11日在家透過視訊會議軟體Zoom開會，期間正在學走路的孩子出現在她身後，隨後就響起槍聲，同事看著鏡頭前的林恩頭部滲血，隨後向後倒地，嚇壞所有人。

林恩的一名同事表示，「我們當時在開視訊會議，看到林恩突然倒地，而且臉上不斷流血，她的孩子則在背後一直哭」、「我們不斷叫林恩的名字，但她始終沒有回應，也看不到她的狀況」，同事們立刻報警，不過警方到場為時已晚，林恩頭部中彈，當場沒了呼吸心跳，緊急送醫後宣告不治。

警方進一步發現，林恩的男友將上膛的手槍，隨意放置在家中，正在學走路的孩子意外拿到，不小心朝母親發射，造成憾事發生。男友事後哽咽的表示，「當時我剛進家門，就發現女友倒在電腦前，到處都是血」，趕緊對林恩進行4次心肺復甦，但都無效。

塞米諾爾郡警察魯伊斯（Roberto Ruiz J）表示，「得知這起憾事的人，假若你擁有槍枝，請妥善保管，因為這種事情是可以避免的」，目前警方正在與當地檢察官合作，釐清林恩的男友是否會面臨指控。