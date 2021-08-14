農曆7月鬼門開後，路上若遇到一些反常的狀況，都容易嚇到人。新加坡一名房仲業者日前在停車場，發現停車格內一輛汽車裡，坐了一名臉色慘白的人，當場把他嚇死，隨後他仔細一看才發現，這其實是車主的惡作劇，而現場影片曝光後，讓不少人看了相當傻眼。

房仲業者提摩西（Timothy Choo）12日在IG表示，先前他開車至新加坡淡濱尼（Tampines）一間停車場，在尋找車位的過程中，發現其中一輛停在停車格裡的汽車內，坐了一名臉色蒼白的女子，當時他還以為自己撞鬼了，但仔細一看才發現，其實這只是恐怖電影《鬼修女》的造型椅套。

提摩西也將過程拍攝下來，影片中可見，駕駛座上出現恐怖電影《鬼修女》裡惡魔角色「瓦拉克」的頭，由於椅套套在坐椅上看起來非常立體，因此也容易讓人誤以為是真人，提摩西則崩潰的表示，「這位車主也太瘋狂了吧！現在是農曆7月鬼門開，他還這樣惡作劇，我差一點被嚇死」。

不少網友也被嚇壞，氣憤的表示「遠遠看真的好像一個人坐在那裡」、「現在正值鬼月，這樣真的會嚇死人」、「這個放在公共場所裡不適合吧！萬一出事就慘了」。而2019年也發生過類似事件，一位民眾伊斯梅爾（Shah Ismail）驚見停在路邊的車輛中，同樣坐了一名鬼修女，靠近車後才發現，其實只是印有鬼修女圖案的駕駛座頭枕墊。