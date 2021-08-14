口味鹹甜的披薩經過高溫烘烤，香氣逼人，是不少民眾辦趴、聚會上的美味佳餚，不過日前卻有網友透露，吃披薩時突然發現一把「鐵梳」讓他當場傻眼，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後真實用途。

原PO日前在《Dcard》PO文指出，吃披薩時突然看到一把外形神似刷子的鐵製物品，讓他錯愕直呼「這是烤披薩的器具掉在裡面了嗎？覺得好荒謬…長的很像梳子，拿起來有重量…」讓他十分不解這到底是何物。

內行人表示，這把外形神似刷子的鐵製物品是「導熱針」，不是什麼不衛生的物品。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「披薩怎麼會有這個？」、「可以打電話去問看看或者去找店家詢問，應該會有補償」、「建議還是要反應，畢竟是硬的，有受傷疑慮」。

對此，就有披薩店員工解密，直言這是「導熱針」，「這乾淨的啦，插焗烤麵用的」、「通常會插在千層麵裡面再放進烤箱烤，這樣才不會裡面沒熟，可能這間店拿出導熱針時，不小心丟到你的披薩那邊吧，不是什麼不衛生的東西，就是一個失誤」、「是接觸食材的器具，不是髒東西」。