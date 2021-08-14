口味鹹甜的披薩經過高溫烘烤，香氣逼人，是不少民眾辦趴、聚會上的美味佳餚，不過日前卻有網友透露，吃披薩時突然發現一把「鐵梳」讓他當場傻眼，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後真實用途。
原PO日前在《Dcard》PO文指出，吃披薩時突然看到一把外形神似刷子的鐵製物品，讓他錯愕直呼「這是烤披薩的器具掉在裡面了嗎？覺得好荒謬…長的很像梳子，拿起來有重量…」讓他十分不解這到底是何物。
貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「披薩怎麼會有這個？」、「可以打電話去問看看或者去找店家詢問，應該會有補償」、「建議還是要反應，畢竟是硬的，有受傷疑慮」。
對此，就有披薩店員工解密，直言這是「導熱針」，「這乾淨的啦，插焗烤麵用的」、「通常會插在千層麵裡面再放進烤箱烤，這樣才不會裡面沒熟，可能這間店拿出導熱針時，不小心丟到你的披薩那邊吧，不是什麼不衛生的東西，就是一個失誤」、「是接觸食材的器具，不是髒東西」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。