台灣各縣市所在區域不同，加上地形、氣候影響，衍生出許多特有的文化，尤其在飲食方面也各有特色。日前就有網友好奇，「有什麼方法可以一秒分辨台中人？」貼文一出隨即掀起熱議，更有人分享「炒麵辨識法」獲得不少共鳴。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文表示，同事經常透過「口音」分辨對方是否為台中人，像是「天氣很熱」，台中人會說天氣很「樂」；「今天晚上」會說成今天晚「商」。讓他忍不住好奇問道，「這是真的嗎？還有沒有其它方法可以一秒分辨台中人呢？」

對此，就有內行人表示，可以透過食物馬上分辨，只要端出一盤炒麵，接著問對方要哪種辣椒醬，「會選東泉一定是住舊市區的，會選源美一定是住以前台中縣…」他提到，以前都是用這種方法分辨台中朋友，而且屢試不爽。

另外，也可透過麻薏區分，「幾乎只有台中人吃，限定是南屯、南區、大里、霧峰、烏日等台中較早開發的會吃，其他比較少聽到，大概是這樣」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「東泉那個有準，麻薏我覺得很難吃」、「麻薏與大麵羹都好像屯區才有」、「真的欸，我是舊市區南屯人」、「我長大才知道別的縣市麵攤不一定有東泉」、「東泉在豐原真的不常見，不過買肉包灌甜辣醬你們一定要試試」。