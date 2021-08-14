國外一名狗主人日前發現，愛犬像是被按下暫停鍵，僵在草叢裡一動也不動，讓她驚覺不對勁，便呼喊愛犬的名字，而狗似乎被聲音觸動了，便往前一撲，主人才發現原因，原來草叢裡蹲了一隻兔子，由於狗僵住的模樣非常好笑，意外在網路引發討論。

狗飼主羅秀（Rocial Seject）養了一隻狗Bobby，日前她將狗放到自家花園散步，不久後她從屋內往外查看，發現愛犬竟僵在原地，伸起其中一隻前肢，眼睛緊緊的盯著草叢，模樣看起來非常詭異，彷彿被按下暫停鍵，讓羅秀非常擔心。

羅秀趕緊呼喊愛犬的名字，而Bobby下秒彷彿被開啟開關，奮力地往前一撲，草叢裡便跳出一隻兔子，羅秀才知道愛犬定格的原因，Bobby原來是想抓兔子玩。而她也將影片分享至抖音，累積230萬觀看次數，羅秀事後表示，當時草叢裡並沒有兔子窩，所以她也不清楚兔子為何會出現在那裡。

羅秀更說，隨後兔子很快就跳走了，因此並沒有受傷。不少網友表示「小狗原來也會追獵物啊」、「牠把自己當成獵豹了」、「這隻小狗看起來怎麼像一條吐司」、「完美獵犬姿勢」、「狗：只要我不動，牠就看不到我」、「小狗定格在那，我還以為是照片」。羅秀也提到，愛犬經常以為自己是一隻大狗，每次外出散步時，無論看到什麼東西，牠都想攻擊對方。