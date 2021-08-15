新冠肺炎肆虐全球，接種疫苗被外界認為是對付疫情的最好方式，不過國外卻有不少陰謀論者相當排斥，就有一名護理師分享一個誇張案例，指稱一名男子在打完疫苗後竟然割掉自己的左側睪丸，原因是他懷疑接種過程中被同時植入晶片，且晶片自行滑動至睪丸處。

綜合外媒報導，國外一名護理師日前在抖音（TikTok）帳號「@futurenurseut」透過影片指出，這位自殘的病患認為自己是被綁架強迫接種疫苗，且過程中同時被植入晶片，而追蹤器已經自行滑動至睪丸處，於是便持刀片割開睪丸，打算將晶片取出，直到意識到自己鮮血直流後才嚇得打電話求救。

護理師表示，病患割睪丸時劃傷了動脈，所幸送醫治療後已順利縫合，但該男在順利保住蛋蛋後又吵著要出院，因為他懷疑有幫派正在跟蹤他，種種荒唐行徑經醫師評估後，已替他安排至精神科接受治療。

護理師這段影片曝光後，觀看次數高達140萬，他提到自己身為一名醫療專業人員，十分同情該病患，「但是我又有一種病態的幽默感，讓我不得不將此事分享出來」。其餘網友也吐槽這名患者都敢用易於被追蹤的手機求救了，竟然還會擔心被植入晶片，「這種人已經失去理智了，他們一邊把手機放在口袋裡，一邊害怕追蹤器」。