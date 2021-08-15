現在不少主人都會將毛小孩帶去做寵物美容，店員和美容師除了可以幫寵物洗澡外，還有剃毛、做造型等服務。日前外國一名飼主帶自家愛犬去做寵物美容，然而剪出來的新造型卻意外「撞臉」羊駝，讓狗狗氣得不想再理主人，坐上副駕駛座以後就扭過頭、盯著窗外，不管主人怎麼呼喚牠都不願回頭。

女網友「@erisbaker」日前帶飼養的黃金貴賓犬（Goldendoodle）羅西（Roxy）做寵物美容，沒想到剪出來的新造型竟讓牠意外「撞臉」羊駝，羅西對此感到非常氣憤不滿，一坐到車上的副駕駛座就開始生悶氣，直接扭過頭看向窗外，不管主人怎麼呼喚牠都不願意回頭。

女網友對愛犬的行為有些哭笑不得，於是將這個有趣的反應拍攝下來，分享到TikTok上，她還無奈地表示：「我覺得牠不喜歡牠的新髮型，而且牠也不再愛我了！」。影片曝光後立刻引起熱議，網友們紛紛笑說：「一開始我還以為妳養了一隻羊駝呢」、「牠看起來就像在說『不要跟我說話，快帶我回家』」、「牠真的好生氣，看來妳今晚要一個人睡了」。

事後女網友又分享了一段後續影片，指出羅西天生就有一身「自然捲」的毛髮，平常美容都只會整理身體的部分，頭部則維持原樣，不過前陣子她發現羅西耳邊的毛經常打結，所以才決定請美容師幫忙整理牠的「髮型」，女網友透露剛到寵物美容接羅西的時候牠還很開心，可能是上車後照到窗戶、看見自己的新造型，因此受到不小的衝擊才開始生氣。