狗狗為了保護主人，甚至可以犧牲自己的性命。印度近日發生一起忠犬護主的感人事件，當時一條毒蛇闖進家園，2隻狗狗為了阻止牠攻擊主人，和毒蛇展開了一場長達2小時的激戰，儘管最終毒蛇被狗狗咬死，但牠們也中了蛇毒，在戰鬥結束幾分鐘後就不幸死亡，讓主人十分難過。

根據《Times Now》報導，這起事件發生在北方邦城鎮巴多希（Bhadohi）的某個村莊，本月8日晚間巡夜人古杜（Guddu）發現有一條毒蛇正準備闖進一戶人家，名叫雪魯（Sheroo）和可可（Coco）的2隻狗狗見狀立刻大聲吠叫，試圖將這條毒蛇給嚇跑，但牠絲毫沒有感到害怕，反而不斷向前爬行，為了阻止毒蛇進一步動作，狗狗們便和牠打了起來。

期間狗主人拉詹（Rajan）和一些村民聽到動靜都出外查看狀況，發現是愛犬和毒蛇在打架，嚇得急忙勸阻牠們繼續攻擊，想讓雪魯和可可後退、離毒蛇遠一點，卻都徒勞無功。

狗狗們和蛇的大戰一直持續長達2個小時，最後雪魯和可可把毒蛇撕成兩半，贏了這場戰鬥，但牠們也在過程中被毒蛇咬了好幾下，在打鬥結束幾分鐘後雪魯和可可就不幸毒發身亡。

2隻狗狗死亡隔天，拉詹一家人便將牠們的遺體火化、埋葬，不過拉詹對於這樣的結果還是相當難受，崩潰地說：「我和家人都無法接受雪魯和可可死亡的事實，牠們為了拯救我們而失去生命，我們永遠都不會忘記牠們的犧牲」。