國外一名女子將買來的魚片放進烤箱，打算享受美味的烤魚料理，沒想到烤箱卻突然傳來猛烈的撞擊聲，嚇得她打開一探究竟，沒想到竟看見魚片像是復活一般，不斷抽搐狂跳，35秒恐怖片段讓網友全嚇瘋了。

綜合外媒報導，國外一名女子原本打算準備一頓美味的烤魚料理，沒想到當她將處理好的魚片放進烤箱烘烤後，竟然聽到烤箱傳來奇怪的聲響，打開後竟看見魚片居然像是有生命力一般，不斷抽搐彈跳，甚至一度撞上烤箱頂部並四處移動。

短短35秒的影片嚇壞不少網友，紛紛留言直呼「不敢吃魚了」、「我到底看了什麼」、「魚復活還魂了」。

不過也有內行人指出這跟靈異無關，而是神經刺激反應，「這是因為魚的脊椎仍在向肌肉發送電脈衝」、「要擺脫這種狀況，可以在切掉魚頭後將一根桿子插在魚的脊椎上」、「將檸檬汁、鹽巴或是醬油塗抹在魚片上就可能會這樣」。

報導指出，就算大腦和心臟沒有運作，但是魚體內的細胞仍然會對刺激做出反應，這並不代表魚還活著或是有任何痛苦感受。

2019年就有一條魚在去頭、去皮、去內臟的情況下，依舊不斷在砧板上抽搐扭動，甚至朝著正前方拍攝的女孩「猛撲」，嚇得對方放聲尖叫。

事實上這樣的現象不僅限於魚，像是青蛙死後腿依舊可以踢，甚至過去也有無頭雞跑來跑去的情況發生。