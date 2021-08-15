紐西蘭的地理位置遠離大陸，因此物種數量比較稀少，就連世界各地常見的蛇類都看不到。然而近期北島的沙灘上卻傳出有大量海蛇沖上岸的驚人事件，當地民眾紛紛前往現場朝聖，幫這些陌生的生物拍照，同時也因為該國沒有針對蛇的抗毒藥物，所以引起不小的恐慌。

根據《衛報》報導，紐西蘭是特殊海島國家，因為地理位置遠離大陸，所以發展出一套獨特的生態環境，不過物種數量相對來說也比較稀少，世界各地常見的鱷魚、熊、狼、蠍子以及蛇在島上都沒有。然而最近北島沙灘上卻有大量海蛇被沖上岸，不少當地民眾都紛紛前往觀看，並拍照留念。

今年5月有一名11歲男童在沙灘上撿到一條活著的長吻海蛇（Yellow-Bellied Sea Snake），他先把牠放進袋子裡，並到店家要一個盒子，在店家的告知下他才知道這是一條海蛇，於是用桶子把牠裝起來，但回到家時海蛇已經死亡，男童只好把牠的頭部砍下，放進袋子後丟棄。

此外還有一名學生撿到一條海蛇後，把牠繞在脖子上帶去上學，並不斷向老師保證牠已經死了，還直言自己一輩子都沒有看過蛇。由於蛇對於紐西蘭人來說實在太過陌生，很多人都會誤將牠們當成鰻魚、以為牠們沒有毒，或是在看到蛇時不知道該做什麼反應，該國甚至沒有抗蛇毒血清（Anti-Venom），因此不少民眾都有些恐慌。

澳洲海洋科學研究所的科學家維奈（Vinay Udyawer）指出，過去幾年來經常會在從未見過海蛇的區域發現牠們的身影，推測是全球暖化導致海水溫度上升，才會使海蛇的活動範圍開始往高緯度地區擴張。